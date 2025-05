« Gagner des titres, c'est l'ADN du Barça », annonce Pere Romeu après la défaite face à Arsenal

Il faut aussi savoir perdre.

Tombé face à Arsenal en finale de la Ligue des champions (1-0), l’entraîneur du Barça Pere Romeu a affirmé en conférence de presse que son équipe se battrait à nouveau pour remporter des titres la saison prochaine. « Nous allons nous battre pour continuer à atteindre des finales et à soulever des trophées si nous le pouvons, les joueuses sont motivées et continueront de l’être, car c’est dans leur ADN et dans celui du club », a déclaré l’entraîneur blaugrana après la rencontre.

Archi-favori de la rencontre, Barcelone, qui disputait sa sixième finale de Ligue des champions depuis 2019 et qui espérait obtenir un troisième sacre européen consécutif, « n’a pas joué à son niveau » face aux Gunners, a déploré Romeu. L’entraineur catalan a toutefois souligné le mérite des Anglaises ».

Pas un échec selon Romeu

Malgré la défaite alors que les Barcelonaises étaient en position de favorites, Romeu a refusé de parler d’échec : « nous avons atteint le dernier match de la Ligue des champions, même s’il faut admettre que nous n’avons pas bien joué ». Pour autant, les coéquipières d’Alexia Putellas ont manqué l’occasion de réaliser le triplé après avoir été sacrées championnes d’Espagne et victorieuses de la Supercoupe d’Espagne, il reste encore un troisième titre à aller chercher cette année en finale de la Coupe d’Espagne qu’elles joueront face à l’Atlético de Madrid le 8 juin prochain.

