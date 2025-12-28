Grâce à Højlund, Naples remet la pression sur Milan

Cremonese 0-2 Naples

Buts : Højlund (13e et 45e)

Jolie semaine de Noël.

Sur le papier, Naples a tout de la voie de garage de Manchester United. En réalité, c’est une chouette ville pour kiffer le foot. Après le festival de Scott McTominay la saison dernière, voici que Rasmus Højlund sort du bois. Avec deux buts de renard des surfaces, l’attaquant signe un doublé dans un match ensoleillé contre la Cremonese. Cette semaine, il a déjà été adulé par Christian Vieiri. Dans la Gazzetta, l’ancien attaquant l’a considéré comme un des meilleurs attaquants du monde.

🩵 | Le Napoli ouvre le score grâce à Rasmus Hojlund !

Le Danois permet à Naples de répondre aux victoires de la Juve et du Milan cette semaine. L’équipe d’Antonio revient à un point des Milanais au classement de la Serie A, en attendant le match de l’Inter. Naples réalise donc une belle semaine, après sa victoire en Supercoupe d’Italie juste avant Noël.

Rasmus sort de l’ombre.

Naples désagrège la Cremonese