Luis Enrique encense ses joueurs avant le déplacement à Rennes

Luis Enrique encense ses joueurs avant le déplacement à Rennes

La crise, c’est toujours mieux chez les autres. Après avoir humilié l’Olympique de Marseille dimanche dernier (5-0), le PSG s’apprête à défier le Stade rennais au Roazhon Park ce vendredi à 19h. Avant de partir pour la Bretagne, Luis Enrique est revenu en conférence de presse sur la préparation de ce match, sur la dynamique rennaise et sur l’évolution de son équipe pour « le moment le plus important de la saison » selon ses dires.

« Chaque fois qu’ils jouent contre notre équipe, ils changent d’entraîneur, commente le technicien espagnol. Il faut être prêt pour analyser ce qui va se passer pendant le match. On doit se préparer pour surmonter cela.  » Si sa première observation est fausse, le club breton s’est bien séparé ce lundi de Habib Beye.

Ravi par ses joueurs

Interrogé à propos de plusieurs éléments de son effectif, l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’a pas manqué de complimenter ses joueurs, comme Nuno Mendes. « Je ne sais pas si le joueur parfait existe, je pense que non, explique-t-il. S’il existe un joueur avec des qualités à la fois dans l’aspect physique, technique et personnel, alors Nuno serait clairement proche de la perfection, mais il n’y a pas de joueur parfait selon moi. »

Le coach du PSG a aussi tenu à souligner la valeur de son capitaine Marquinhos  : « Quand il n’est pas dans l’équipe, je ne sais pas qui va motiver les joueurs, qui va parler, c’est un vrai leader. Je suis très content de l’avoir, spécialement dans cette période où son apport est très positif. »

