Les raisons du changement d’Erling Haaland à la mi-temps

Le repos, c’est important. Interrogé en conférence de presse sur les raisons qui l’ont poussé à sortir Erling Haaland à la mi-temps, Pep Guardiola a expliqué que son attaquant « ne se sentait pas bien » et qu’il avait « quelques problèmes ».

Une première depuis 830 jours

Cette sortie prématurée a surpris les observateurs puisque l’international norvégien n’avait plus été sorti à la fin de la première période en championnat depuis le 4 novembre 2023 face à Bournemouth, soit près de trois ans. Plus étonnant encore, le numéro 9 cityzen avait même trouvé le chemin des filets peu de temps avant la pause pour inscrire le troisième but mancunien.

Avec un score déjà lourd à la mi-temps, Guardiola n’a donc voulu prendre aucun risque avec son joueur, comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Je n’ai pas parlé aux médecins, je ne sais pas exactement ce qu’il a. C’est de la fatigue ou quelque chose comme ça. » Le tacticien espagnol a également rappelé la difficulté du calendrier et le nombre important de matchs joués.

Pas suffisant toutefois pour empêcher la FIFA de créer toujours plus de compétitions.

