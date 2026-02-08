- Premier League
En direct : Liverpool-Manchester City (0-0)
Corner pour les Skyblues après une percée plein axe d'Erling Haaland. En ce début de match, le milieu de terrain de Liverpool se fait déguster par les passes entre les lignes des hommes de Pep Guardiola.
Oui Rodri rejoue au pied-balle.
La frappe du Ballon d'Or 2024 Rodri est devié par les gros panards d'Erling Haaland.
Omar Marmoush loupe son face à face avec Alisson. Pas de regrets, l'Égyptien était hors-jeu !
Cette fois, c'est à Dominik Szoboszlai de tirer un coup franc. Ça donne que dalle !
Le Portugais trouve l'ancien lensois Abdukodir Khusanov qui ne cadre pas sa tête.
Le coup franc sera tiré par l'increvable Bernardo Silva.
Omar Marmoush obtient une faute après un grosse bagarre avec le fashion Ibou Konaté
Les supporters de Manchester City chantent "football in a library lalalalala". Vous pensez ça serait qui le meilleur joueur de foot si le terrain était une bibliothèque ? Je mise sur Robin Book, ancien joueur du championnat suédois.
Hugo Ekitiké récupère le ballon dans la surface, mais son centre en retrait ne donne rien. Sacré combat ces premières minutes !
À ne pas manquer aussi : le duel entre les Pharaons Omar Marmoush et Mohamed Salah.
Énorme occasion pour Manchester City ! Servi dans la profondeur par Bernardo Silva, Erling Haaland butte sur Alisson. City à deux doigts d'ouvrir le score dès les premières secondes.
ET C'EST PARTI À ANFIELD ! Bon appétit les ami(e)s !
Le You'll Never Walk Alone retentit dans les travées d'Anfield. Perso, je préfère la Marseillaise chantée par Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon !
Est-ce que vous pensez que le diable de Mikel Arteta regarde ce match où il travaille encore les corners ?
Les deux équipes entrent sur la pelouse ! L'enjeu est simple. Manchester City a 9 points de retard sur le leader Arsenal et n'a plus le droit de lâcher des points. Les Reds, eux, cherchent à revenir dans la course au podium.
Côté Liverpool, nos Frenchies Hugo Ekitiké et Ibrahima Konaté sont bels et bien dans le onze d'Arne Slot !
Bon, je suis désolé de vous l'annoncer mais Rayan Cherki commencera le match sur le banc douillet d'Anfield...
À sa place, Pep Guardiola titularise Omar Marmoush, Antoine Semenyo et le dingo Erling Haaland devant !
HELLO BANDE DE LADS !
Comment ça va en ce dimanche après-midi ?
Vous devez être chaud bouillant après la médaille d'or de l'équipe de France en relais mixte de biathlon aux JO. Ça tombe bien, la journée sport continue avec ce délicieux Liverpool-Manchester City !
Par Mathis Blineau-Choëmet