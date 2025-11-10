Pourquoi Jérémy Doku est-il si spécial ?

Jérémy Doku a logiquement élu homme du match après son récital face à Liverpool. Et même s’il n’avait pas parachevé son œuvre d’un but, il aurait tout de même appliqué à merveille les consignes inhérentes à son rôle d'électron libre chez les Skyblues .

67e minute : excentré dans ses 40 mètres, Jérémy Doku dépossède Conor Bradley du ballon après un remarquable repli défensif. Une action cerise sur le gâteau du récital qu’il a offert à l’Etihad Stadium. Et plus encore représentative de l’enfer qu’il a fait vivre au latéral droit des Reds, soulagé de laisser Joe Gomez se farcir l’intenable ailier gauche après son remplacement à la 83e. Pour autant, le pauvre défenseur nord-irlandais n’aura pas été le premier joueur du championnat à souffrir face aux arabesques du feu follet : en Premier League, seul Mohamed Kudus a réussi plus de dribbles que lui cette saison (34 pour le joueur de Tottenham, contre 27 pour le Belge). Un jeu à risque accepté par Pep Guardiola, dépendant d’un dynamiteur imprévisible pour faire la différence quand le contrôle de son équipe de suffit pas. « Il y a des règles sur le terrain qui ne sont pas dictées par l’entraîneur », avait-il assumé quand il avait été interrogé sur les débuts de son joueur en 2023-2024, expliquant alors qu’il exigeait des autres offensifs de le trouver dès que possible dans le dernier tiers du terrain.

Haaland pour marquer, Doku pour se démarquer

Beaucoup de reins prélevés certes mais … peu de gardiens malmenés cette saison : le (magnifique) pion contre Liverpool est son premier de la saison en championnat, après 11 journées. Cependant, ce chiffre, réducteur, est à mettre en perspective avec ceux de son buteur Erling Haaland : pour être meilleur scoreur de Premier League cette saison (14 buts en 11 journées), le Norvégien tire nécessairement beaucoup plus que la moyenne (43 fois en championnat avant le match contre les Reds). Deuxième de l’effectif à cet exercice, Tijjani Reijnders est loin, avec … 15 tentatives. Les 5 frappes de Doku achèvent la démonstration : à Manchester City, seul Haaland a le droit de canarder à loisir. C’est à ses partenaires d’attaque de l’alimenter en bons ballons, ou a minima d’attirer sur eux les défenseurs adverses. Cela tombe bien, l’ailier de 23 ans sait faire les deux : mélanger ses opposants et, à l’occasion, déposer quelques galettes.

Passer son défenseur, Doku l’a très bien fait contre Liverpool. Comme, au hasard, le malheureux Bradley (et une bonne partie de ses coéquipiers) ou mieux, Giorgi Mamardashvili pour obtenir un penalty (manqué par Haaland). Contre les Reds, Doku a pulvérisé son ratio de réussite au dribble : s’il passe en moyenne 4,77 fois son vis-à-vis par match depuis le début de saison (pour 8,38 tentatives), il a cette fois-ci éliminé … 7 fois, sur 8 essais. Vous avez dit état de grâce ?

Question passes, il s’est plutôt bien débrouillé aussi : ses 4 ballons distribués dans le dernier tiers après ses rushs ont systématiquement provoqué des sueurs froides à l’arrière garde de Liverpool. Plus largement en 2025-2026, il en est à trois offrandes, soit à une sucrerie des meilleurs distributeurs du championnat. Deux contre un même adversaire, certes, mais pas n’importe lequel, puisqu’il s’agissait du grand rival de Manchester United. En résumé, au sein d’un onze mancunien chargé d’offrir quasiment toutes les cartouches à sa pointe, l’ancien joueur de Rennes se contente de (bien) jouer sa partition. Son profil de dribbleur supersonique, là où Rayan Cherki préfère éliminer à l’arrêt et Phil Foden se projeter dans la surface ou frapper à mi-distance, en fait un soliste complémentaire des offensifs citizens.

La leçon de Thierry Henry

Contre des Reds peu en confiance cette saison, le natif de d’Anvers a très vite compris que son jeu naturel était calibré pour faire particulièrement mal à ses adversaires. Lorsqu’il était en passe d’intégrer les A d’Anderlecht, il avait avoué au coach adjoint de l’époque, Karim Belhocine, qu’« inventer des cauchemars » à ceux d’en face est son principal levier de motivation, comme So Foot le racontait dans un article paru dans son numéro de février 2024. Cela tombe bien, Liverpool ne l’avait pas attendu pour vivre son début de saison comme un mauvais rêve. Conséquence : lassé de se faire transpercer, le pressing de Liverpool a fini par lui laisser un peu plus d’espace, lui offrant le loisir de s’appliquer pour enrouler sa frappe hors de portée de Mamardashvili. Peut-être le dernier joueur des Reds jusqu’à là épargné par l’impitoyable Diable Rouge.

Le troisième but de la saison pour Doku, son premier en PL depuis le mois de janvier. Le Belge le sait, il doit être plus décisif, plus efficace. Plus tueur, en quelque sorte, il l’est déjà dans son jeu, où Francisco Filho, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson chargé par papa Doku de le conseiller lors d’un stage à Tenerife en 2022, lui avait fait comprendre qu’il devait « stresser les adversaires de toutes les manières, à chaque minute ». La semaine dernière, au micro de CBS Sport, le Citizen a parlé d’un autre professeur : « Beaucoup de gens m’ont dit que je devais travailler mes un contre un et être plus efficace dans mon jeu, mais personne ne m’a jamais montré comment. Thierry Henry, lui, a été honnête avec moi, c’est le premier à vraiment m’avoir montré comment peaufiner mon jeu et comment travailler. » Si Pep Guardiola a besoin d’un membre supplémentaire dans son large staff, il sait vers qui se tourner.

