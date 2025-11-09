Manchester City ratatine Liverpool

Largement supérieur, Manchester City a écrasé un Liverpool toujours malade et incapable de réagir. Si Erling Haaland a bien sûr marqué, Jérémy Doku a fait encore mieux avec une réalisation et un penalty obtenu. En souffrance, les Reds tombent à la septième place alors que les Sky Blues reviennent à quatre points de la tête occupée par Arsenal.

Manchester City 3-0 Liverpool

Buts : Haaland (29e), Gonzalez (45e+3) et Doku (63e)

Non, Liverpool n’est pas guéri. Non, Liverpool n’est pas encore soigné. Non, Liverpool n’a pas retrouvé sa verve de la saison dernière. Et non, Liverpool ne peut pas viser la protection de son titre avec son niveau actuel. Car s’ils restaient sur deux victoires d’affilée (dont une convaincante contre le Real Madrid, en Ligue des champions) laissant croire à un réel retour en forme et sortant le club d’une spirale de mauvais résultats (six défaites en sept rencontres, toutes compétitions confondues), les Reds ont refait plusieurs pas en arrière ce dimanche : à l’occasion de la onzième journée de Premier League, le lauréat sortant s’est en effet écroulé à Manchester City sans jamais réussir à rivaliser avec un adversaire en forme. Lequel revient en deuxième position du classement à quatre points d’Arsenal (le leader, ralenti à Sunderland), et laisse sa victime du jour à la septième place. Pas digne d’un statut de roi d’Angleterre…

Haaland en rate une, pas deux

Il faut d’ailleurs attendre moins d’un quart d’heure pour vérifier que quelque chose ne tourne pas rond à Liverpool, notamment dans le secteur défensif : à la faute sur Jérémy Doku dans la surface de réparation, Giorgi Mamardashvili offre un penalty à Erling Haaland que le gardien de but stoppe.

😱 Complètement fou ! Mamardashvili arrête le penalty d'Erling Haaland 🧤

Un premier avertissement pour les Reds, donc, qui ne le prennent pas assez au sérieux. En effet, l’avant-centre se rattrape à la demi-heure de jeu en gagnant son duel contre Ibrahima Konaté et en ouvrant le score de la tête sur un centre de Matheus Nunes. Les visiteurs réagissent alors, mais l’égalisation de Virgil Van Dijk est refusée en raison d’un hors-heu d’Andy Robertson.

Doku participe à la fête

Le scénario se corse encore pour Liverpool lorsque, dans le temps additionnel de la première période et suite à un corner joué en deux temps, la frappe de Nico Gonzalez déviée par Van Djik fait mouche. Dans ce contexte, difficile de concevoir un éventuel retour : sereins, les Sky Blues ne laissent pas grand chose et se montrent bien organisés.

ERLING HAALAND, L'INÉVITABLE ⚡️ Le géant norvégien se rattrape parfaitement après son pénalty manqué et lance Manchester City face à Liverpool 👊

Surtout qu’à la 63e minute, la défaite se transforme en raclée : très en jambes, Doku enfonce le clou d’un enroulé inspiré sur un service signé Nico O’Reilly. 3-0, rien à dire… Si ce n’est que Manchester semble infiniment supérieur à ce Liverpool, incapable de proposer quoi que ce soit de cohérent offensivement. Dur à accepter, mais encore plus à regarder.

Manchester City (4-3-3) : Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Silva, Gonzalez, Foden – Cherki (Savinho, 53e), Haaland, Doku (Marmoush, 74e). Entraîneur : Guardiola.

Liverpool (4-2-3-1) : Mamardachvili – Bradley (Gomez, 83e), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 56e) – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 83e) – Ekitike (Gakpo, 56e). Entraîneur : Slot.