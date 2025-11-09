S’abonner au mag
  • Premier League
  • J11
  • Manchester City-Liverpool (3-0)

Les tops et les flops de Manchester City-Liverpool

Par Mathis Blineau-Choemet et Florian Cadu

Rayan Cherki n'a même pas eu besoin de briller pour que Liverpool coule, c'est dire le niveau de jeu affiché par les Reds. Lesquels se sont fait martyriser par Jérémy Doku et Erling Haaland, entre autres.

Les tops

Erling Haaland

Marquer sur penalty ? Beaucoup trop facile. Aux autres !

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jeremy Doku

Dribbleur hors-pair et finisseur éclair, l’ailier a mangé la défense de Liverpool. Un Doku-mentaire de 63 minutes à visionner matin, midi et soir. Surtout le dimanche, dans son canapé.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nico O'Reilly

Monstrueux face au désert technique de Mohamed Salah, le jeune Citizen a momifié le Pharaon avant de l’enfermer dans un sarcophage direction… le tout nouveau Grand Egyptian Museum du Caire.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

Rayan Cherki

Tellement généreux qu’il préfère laisser la lumière aux autres lorsqu’il n’y a pas besoin de lui. C’est aussi ça, le talent. Remplacé dès la 53e minute, pour partager son ombre avec les hommes du banc.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Hugo Ekitike

Aucune passe manquée. Le(s) problème(s) ? Il n’en a fait que sept, et c’est tout ce qu’il a réussi…

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ibrahima Konaté

Le fashion Ibrahima ? Fantomatique. À ce rythme-là, mieux vaut enfiler le costume de Casper pour monter les marches de Clairefontaine lors de la trêve internationale.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

