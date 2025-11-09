Premier League

J11

Manchester City-Liverpool (3-0)

Les tops et les flops de Manchester City-Liverpool

Par Mathis Blineau-Choemet et Florian Cadu le Dimanche 09 Novembre à 19:54

Rayan Cherki n'a même pas eu besoin de briller pour que Liverpool coule, c'est dire le niveau de jeu affiché par les Reds. Lesquels se sont fait martyriser par Jérémy Doku et Erling Haaland, entre autres.