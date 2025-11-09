- Premier League
- J11
- Manchester City-Liverpool (3-0)
Les tops et les flops de Manchester City-Liverpool
Rayan Cherki n'a même pas eu besoin de briller pour que Liverpool coule, c'est dire le niveau de jeu affiché par les Reds. Lesquels se sont fait martyriser par Jérémy Doku et Erling Haaland, entre autres.
Les tops
Erling Haaland
Marquer sur penalty ? Beaucoup trop facile. Aux autres !
Jeremy Doku
Dribbleur hors-pair et finisseur éclair, l’ailier a mangé la défense de Liverpool. Un Doku-mentaire de 63 minutes à visionner matin, midi et soir. Surtout le dimanche, dans son canapé.
Nico O'Reilly
Monstrueux face au désert technique de Mohamed Salah, le jeune Citizen a momifié le Pharaon avant de l’enfermer dans un sarcophage direction… le tout nouveau Grand Egyptian Museum du Caire.
Les flops
Rayan Cherki
Tellement généreux qu’il préfère laisser la lumière aux autres lorsqu’il n’y a pas besoin de lui. C’est aussi ça, le talent. Remplacé dès la 53e minute, pour partager son ombre avec les hommes du banc.
Hugo Ekitike
Aucune passe manquée. Le(s) problème(s) ? Il n’en a fait que sept, et c’est tout ce qu’il a réussi…
Ibrahima Konaté
Le fashion Ibrahima ? Fantomatique. À ce rythme-là, mieux vaut enfiler le costume de Casper pour monter les marches de Clairefontaine lors de la trêve internationale.
Par Mathis Blineau-Choemet et Florian Cadu