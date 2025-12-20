Le PSG pas rancunier envers Kylian Mbappé

Le début de la réconciliation ?

Depuis le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, ce n’est pas l’amour ouf entre l’international français et le club parisien à qui Mbappé réclamait 263 millions d’euros en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la signature et de travail dissimulé. Finalement, l’attaquant du Real Madrid a eu gain de cause il y a quelques jours au conseil des prud’hommes puisque le PSG a été condamné à lui verser 61 millions d’euros.

Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! 🎉 Joyeux anniversaire Kylian 🎂 pic.twitter.com/nwLPU6XTPu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2025

Pour autant, cela n’a pas empêché le Paris Saint-Germain de souhaiter, à travers ses réseaux, un bon anniversaire à Kylian Mbappé qui fête ses 27 ans ce samedi 20 décembre. Peut-être le début d’un signe de paix entre les deux clans.

À moins que ce message ne fût dans les sanctions données par le conseil des prud’hommes.

