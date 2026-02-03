Favorable à la levée des sanctions contre la Russie, Infantino incendié par un ministre ukrainien

La réponse n’a pas tardé. Favorable à la levée des sanctions contre la Russie et jugeant contre-productive l’exclusion des équipes nationales russes depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le président de la FIFA s’est logiquement attiré les foudres du ministre ukrainien des Affaires étrangères.

679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them. And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war. Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026

Un « dégénéré moral »

En piqûre de rappel, le ministre Andrii Sybiha a rappelé que 679 filles et garçons ukrainiens ne pourront plus jamais jouer au football, « car ils ont été tués par la Russie. Et elle continue de faire des victimes tandis que des dégénérés moraux (allusion à Infantino, NDLR) proposent de lever les interdictions, malgré son incapacité à mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré sur X.

Pour appuyer son propos, Sybiha est même allé plus loin quant à la portée de ces mots dans le temps long : « Les générations futures considéreront cela comme une honte comparable aux Jeux olympiques de 1936 », a conclu le ministre. Pour rappel, lors de l’invasion en 2022, la FIFA s’était coordonnée avec l’UEFA en excluant toutes les sélections russes des compétitions de clubs et internationales.

Un temps qui semble bien révolu.

