S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Ukraine-Islande (2-0)

L’Ukraine gratte son ticket pour les barrages

SO
L’Ukraine gratte son ticket pour les barrages

  Ukraine 2-0 Islande

Buts : Zubkov (83e) et Gutsulyak (90e+3) pour l’Ukraine 

Pas de clapping en Amérique.

Pour espérer disputer les barrages, l’Ukraine n’avait pas d’autres choix : il fallait battre l’Islande. Mission accomplie pour les potes d’Illya Zabarnyi qui se sont imposés en fin de match face aux Islandais au Stadion Wojska Polskiego de Varsovie (2-0).

L’Ukraine peut remercier Anatoliy Trubin qui s’est montré impeccable sur une tête de Victor Pálsson (78e). Mais dans l’ensemble, cette victoire est méritée pour les Ukrainiens qui se sont créé les plus grosses occasions et qui ont fini par trouver le chemin des filets sur un coup de casque à bout portant d’Olexandr Zoubkov (1-0, 83e). Avant que Oleksiy Gutsulyak ne valide définitivement la place de barragistes sur une frappe contrée (2-0, 90e+3). 

C’est donc l’Ukraine qui va éliminer l’Italie en barrages ?

Les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du monde si...

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!