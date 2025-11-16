L’Ukraine gratte son ticket pour les barrages

Ukraine 2-0 Islande

Buts : Zubkov (83e) et Gutsulyak (90e+3) pour l’Ukraine

Pas de clapping en Amérique.

Pour espérer disputer les barrages, l’Ukraine n’avait pas d’autres choix : il fallait battre l’Islande. Mission accomplie pour les potes d’Illya Zabarnyi qui se sont imposés en fin de match face aux Islandais au Stadion Wojska Polskiego de Varsovie (2-0).

L’Ukraine peut remercier Anatoliy Trubin qui s’est montré impeccable sur une tête de Victor Pálsson (78e). Mais dans l’ensemble, cette victoire est méritée pour les Ukrainiens qui se sont créé les plus grosses occasions et qui ont fini par trouver le chemin des filets sur un coup de casque à bout portant d’Olexandr Zoubkov (1-0, 83e). Avant que Oleksiy Gutsulyak ne valide définitivement la place de barragistes sur une frappe contrée (2-0, 90e+3).

C’est donc l’Ukraine qui va éliminer l’Italie en barrages ?

