Le PSG, Ousmane Dembélé et le PFC au cœur des célébrations du Nouvel An 2026 à Paris

Minimum syndical.

Paris est une fête, et le PSG en a écrit la bande-son en 2025. Six trophées, troisième club de l’histoire à le faire, une première Ligue des champions expédiée d’un 5-0 à l’Inter et un Ballon d’or pour Ousmane Dembélé : difficile de faire plus clinquant.

Logique, donc, que la Ville Lumière mette le club de la capitale à l’honneur pour le Nouvel An 2026. Selon Le Parisien, ce mercredi soir, un mapping vidéo illuminera l’Arc de Triomphe. Parmi les tableaux projetés, l’un rendra hommage à Dembélé et à son Ballon d’or, brandi après la saison la plus accomplie de sa carrière. Le trophée mythique trônera place de l’Étoile, là où, quelques mois auparavant, les supporters parisiens avaient célébré le sacre européen.

Le derby face au Paris FC mis à l’honneur

Autre clin d’œil attendu : un tableau consacré aux derbys parisiens face au Paris FC. Les deux voisins se retrouvent coup sur coup en Ligue 1 (4 janvier) puis en Coupe de France (12 janvier), une affiche rare car ils ne s’étaient croisés qu’à deux reprises en championnat, en 1978-1979. Une manière pour Paris de saluer l’année la plus folle de l’histoire du PSG.

Et de laisser une part du gâteau à la famille Arnault.

