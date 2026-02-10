Une influenceuse raconte avoir reçu des messages de footballeurs à l'âge de 14 ans

Quand des hommes se croient tout permis. Le 4 février dernier, l’influenceuse, actrice, mannequin et vidéaste française, Paola Locatelli a expliqué dans son podcast Sipsters avoir reçu des messages de footballeurs alors qu’elle n’avait encore que 14 ans.

« Quand j’avais 14-15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs… », raconte-t-elle. Aujourd’hui âgée de 21 ans, l’influenceuse revient sur cette période et ajoute qu’elle peut « tuer des carrières » car ces personnes « étaient des pédophiles ».

« J’avais 14 ans, tout le monde le savait »

Si un majeur propose des relations sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme tel par communication électronique, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cela n’a pas empêché certains de glisser dans la messagerie de la jeune femme.

« J’avais 14 ans, tout le monde le savait. Même si les gens disaient elle fait plus grande que son âge, ça se voyait que j’avais une tête de bébé. À cette époque-là, je pensais que j’étais grande, que je faisais grande, mais en fait maintenant que j’ai 21 ans et que je me regarde à 14 ans, j’étais un bébé Cadum […].Je disais les filles trop drôle ce mec-là m’a draguée. Avec du recul, maintenant ça me dégoûte », s’indigne l’influenceuse aux presque deux millions d’abonnés sur Instagram.

Affaire Epstein : Franck Ribéry va porter plainte