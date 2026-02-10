S’abonner au mag
Un gros transfert à venir l'été prochain pour Sandro Tonali ?

Newcastle a les jetons. Alors que le joueur italien était annoncé du côté d’Arsenal dans les dernières heures du mercato hivernal, Sandro Tonali est finalement resté dans le nord de l’Angleterre.

Cependant, les offres ne devraient pas s’arrêter là. Selon GOAL, le milieu italien intéresserait les Gunners, mais aussi certains clubs de Serie A, tout comme Chelsea, Manchester City et Manchester United. Les Red Devils chercheraient un remplaçant à Casemiro, qui quittera le club en fin de contrat cet été.

Environ 100 millions d’euros pour Tonali ?

Selon talkSPORT, Newcastle demanderait entre 92 et 115 millions d’euros pour s’acheter les services de son milieu de 25 ans. Interrogé par le journal italien Tuttosport, l’agent du joueur laisse entendre qu’un transfert cet été est envisageable : « Nous évaluerons la situation et déciderons de la marche à suivre cet été. Les discussions concernant les transferts auront lieu plus tard. Nous verrons comment se termine la saison et nous prendrons ensuite une décision. »

Du côté de Manchester United, Elliot Anderson, Adam Wharton et Carlos Baleba sont également annoncés comme possibles recrues pour renforcer l’entrejeu. The Atlhetic annonce qu’en cas de départ de son milieu, Newcastle tenterait de recruter le Belge Amadou Onana.

Tout le monde veut prendre sa place.

