Manchester United annonce le départ d'un cadre

Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est désormais officiel : Casemiro quittera Manchester United à l’issue de la saison, à la fin de son contrat.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Real Madrid, le milieu brésilien laissera derrière lui quatre saisons pleines à Old Trafford, 146 matchs disputés et 21 buts inscrits, en attendant la suite.

Guerrier instantanément adopté par le public mancunien, le capitaine de la Seleção a marqué son passage par son impact et son leadership dans un MU en perdition, notamment lors du sacre en Carabao Cup en 2023, avec un but décisif en finale face à Newcastle.

💬 “I will always carry this club with me. I will always be a Manchester United fan.” Once a Red, always a Red ❤️ pic.twitter.com/tFfU823WKt — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026

Une sortie en douceur, sans rupture

À 33 ans, Casemiro assure que l’histoire n’est pas encore terminée. « Je porterai Manchester United avec moi toute ma vie », a-t-il confié, rappelant son attachement au club et à Old Trafford.

Loin d’un départ anticipé, le Brésilien insiste : « Ce n’est pas le moment de dire au revoir. Il reste encore beaucoup de souvenirs à créer. » Le club, de son côté, prévoit un hommage lors du dernier match à domicile contre Nottingham Forest.

Quatre mois pour conclure proprement l’aventure houleuse du bateau mancunien.