Le coup d’envoi de Dunkerque-Reims retardé à cause du brouillard

On ne l’avait pas vu venir. Le coup d’envoi de la rencontre entre l’USL Dunkerque et le Stade de Reims a été retardé à cause d’un très épais brouillard. À 20h45, heure initiale, la purée de pois dans laquelle était enveloppé le stade Marcel-Tribut depuis une bonne heure n’avait pas disparu et a obligé le corps arbitral à lancer le protocole habituel pour savoir si le choc de la 26e journée de Ligue 2 pourrait avoir lieu.

Une vingtaine de minutes de retard

À partir de ce moment-là, le compte à rebours a été lancé et la réponse devait être donnée avant 45 minutes. Pendant que les joueurs faisaient des allers-retours entre les vestiaires et la pelouse pour s’échauffer et que Damien Perquis devait combler au micro de Bein Sports, les officiels sont montés plusieurs fois en tribunes en espérant que le brouillard se lève.

Après une vingtaine de minutes, le président rémois Jean-Pierre Caillot est venu motiver ses joueurs avant que ceux-ci n’entrent définitivement sur le terrain pour disputer cette rencontre. Heureusement pour les téléspectateurs, les deux équipes sont plutôt du genre à jouer au sol, ce qui empêchera de perdre le ballon dans les nuages. Pour ceux perchés dans les tribunes, on ne peut rien garantir.

Pour votre gouverne, en Ch’ti, on ne dit pas « retard », on dit « farcé ».

