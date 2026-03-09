S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Galatasaray-Liverpool

Liverpool sans un cadre contre Galatasaray

CT
6 Réactions
Liverpool sans un cadre contre Galatasaray

L’histoire se répète. Alisson ne figure pas dans le groupe de Liverpool qui défiera Galatasaray, ce mardi en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Le gardien de but titulaire des Reds a ressenti une gêne lors de la séance d’entraînement, ce lundi matin, selon le Times.

En octobre dernier, Alisson avait subi une blessure à l’ischio-jambier contre le club turc lors de la rencontre de phase de ligue (défaite 1-0) et avait été éloigné des terrains pendant six semaines.

Mamardashvili de retour au premier plan

Le forfait du portier brésilien permettra à Giorgi Mamardashvili de retrouver une place de titulaire face à Galatasaray. Débarqué de Valence contre un chèque de 35 millions d’euros, l’international géorgien n’a plus joué le moindre match depuis le 12 janvier dernier.

Tottenham a même eu le temps de gagner un match depuis.

Liverpool rejoint les quarts de FA Cup

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.