Liverpool sans un cadre contre Galatasaray

L’histoire se répète. Alisson ne figure pas dans le groupe de Liverpool qui défiera Galatasaray, ce mardi en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Le gardien de but titulaire des Reds a ressenti une gêne lors de la séance d’entraînement, ce lundi matin, selon le Times.

En octobre dernier, Alisson avait subi une blessure à l’ischio-jambier contre le club turc lors de la rencontre de phase de ligue (défaite 1-0) et avait été éloigné des terrains pendant six semaines.

Mamardashvili de retour au premier plan

Le forfait du portier brésilien permettra à Giorgi Mamardashvili de retrouver une place de titulaire face à Galatasaray. Débarqué de Valence contre un chèque de 35 millions d’euros, l’international géorgien n’a plus joué le moindre match depuis le 12 janvier dernier.

