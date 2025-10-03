S’abonner au mag
Liverpool perd son gardien pour plusieurs semaines

CDB
Mamardashvili tient sa chance.

Sorti sur blessure lors de la défaite de Liverpool à Galatasaray, le gardien Alisson sera éloigné des terrains pour une durée de six semaines selon le Daily Mail. Après Giovanni Leoni, les Reds perdent un nouvel élément, alors que plusieurs chocs se profilent.

Un Géorgien pour tenir la baraque

Pas de panique, Giorgi Mamardashvili est là. L’ex-mur de Valence, arrivé cet été sur les bords de la Mersey, va enfiler les gants de titulaire. Et il va être sollicité : Chelsea et Manchester United lors des deux prochains matchs de Premier League, le Real Madrid et Manchester City début novembre, et donc un sacré baptême du feu pour le Géorgien.

Le roi Giorgi.

CDB

