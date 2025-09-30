Galatasaray et Osimhen font tomber Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

But : Osimhen (16e SP)

La surprise de la soirée.

Surpris par un penalty de Victor Osimhen en début de match, Liverpool n’a jamais su inverser la tendance sur la pelouse de Galatasaray (1-0). La première défaite en Ligue des champions intervient bien plus tôt que la saison dernière. Débarqués à Istanbul sans Mohamed Salah, laissé sur le banc par Arne Slot, les Reds ont vécu une soirée compliquée. Malgré une bonne entame, ils se compliquent vite la vie avec un penalty concédé par Dominik Szoboszlai – pour un coup au visage de Yilmaz – et transformé par l’inévitable Victor Osimhen (1-0, 16e).

Liverpool impuissant

Un but qui restera le seul de la soirée. Car par la suite, Hugo Ekitike, Florian Wirtz et tous les autres vont bien essayer de revenir, mais sans jamais en faire assez pour ramener un résultat. L’attaquant tricolore laisse notamment filer une opportunité d’une talonnade repoussée par Uğurcan Çakır après un centre du virevoltant Jeremie Frimpong. Les entrées de Salah et Alexander Isak ne changent pas grand-chose, tandis qu’Alisson doit quitter les siens sur blessure. Et quand M. Turpin accorde un penalty aux Anglais pour un contact entre Wilfried Singo et Ibrahima Konaté dans les dernières minutes, la VAR lui indique que l’ancien Monégasque touche le ballon avant l’international tricolore.

Deux défaites en quelques jours, bientôt la crise sur les bords de la Mersey ?

Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool