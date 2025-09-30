S’abonner au mag
Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool

Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool

Le réveillon turc.

Les supporters de Galatasaray veulent mettre toutes les chances de leur côté pour voir leurs protégés faire tomber Liverpool, champion d’Angleterre qui se déplace en Turquie ce mardi soir en Ligue des champions. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de trois heures du matin selon L’Équipe, les Stambouliotes ont lancé un festival de feux d’artifice devant l’hôtel où résident les Reds.

Les fans de Galatasaray ont donné un petit aperçu de l’atmosphère explosive qui attend Liverpool au Rams Park, ce mardi soir. Après une lourde défaite face à Francfort (5-1) en ouverture de la compétition, les Turcs se doivent de réagir et de prendre des points face à des Reds freinés pour la première fois de la saison le week-end dernier en championnat face à Crystal Palace (2-1).

La nuit a dû être courte pour les coéquipiers de Hugo Ekitike.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

