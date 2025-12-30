Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot

Pjanić, piano piano vers la sortie.

On se demandait depuis un certain où il était passé, le suspense est désormais levé. Lors du World Sports Summit 2025 à Dubaï, Miralem Pjanić, 35 ans, a officialisé la fin de sa carrière. « Je ne vais plus jouer. Ma carrière est terminée. Maintenant, je vis à Dubai, et je ne suis plus joueur de foot, je suis père d’un petit enfant, et c’est lui ma priorité », a-t-il déclaré.

De Metz à Moscou

Formé au FC Metz, le Bosnien débarque à Lyon à seulement 18 ans. La suite s’écrit en Italie, le milieu de terrain s’installant parmi les références européennes : cinq saisons à la Roma, puis quatre autres à la Juventus, où il empile les trophées et affine sa réputation de métronome, capable de dicter le jeu et de punir sur coup franc.

Après une brève aventure au FC Barcelone en 2020 et quelques pépins physiques, le déclin s’amorce lentement loin des projecteurs, avec une saison à Beşiktaş, deux autres aux Émirats arabes unis, puis un dernier exercice en 2024-2025 au CKSA Moscou. En tout, « Miré », cumule 780 matchs, 115 sélections avec la Bosnie et un palmarès bien garni.

Et une certaine élégance qui nous manque déjà.

