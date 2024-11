Pronostic Bosnie Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Les Pays-Bas sur une bonne note en Bosnie

Dans ce groupe 3 de la Ligue des nations, les dés sont jetés, puisque l’Allemagne est assurée de finir en tête, les Pays-Bas en 2e position, la Hongrie 3e, et la Bosnie dernière. La sélection d’Edin Džeko a seulement pris un point lors de son déplacement en Hongrie (0-0). Lors des autres rencontres, elle a encaissé de lourdes défaites et notamment en déplacement où elle a été surclassée à l’aller contre les Pays-Bas (5-2) et surtout le week-end dernier en Allemagne (7-0). Cette génération semble sur le déclin.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, les Pays-Bas ont fait le job la semaine passée en dominant la Hongrie (4-0) avec notamment deux penaltys de Weghorst et Gakpo. Avec 8 points, les Bataves sont assurés de finir en seconde position, car ils ont remporté ce match face aux Hongrois. La bande de Ronald Koeman participera donc aux phases finales de la Ligue des nations et fera face à un gros adversaire puisque les 4 premiers de poule sont connus : Allemagne, France, Espagne et Portugal. En progression depuis plusieurs saisons, la sélection néerlandaise a retrouvé Frenkie de Jong au milieu de terrain. Le maître à jouer batave apporte toute sa maîtrise au milieu de terrain et peut compter sur deux hommes en forme à ses côtés, à savoir Gravenberch et Reijnders. Malgré une rencontre sans enjeu, les Pays-Bas devraient encore s’imposer, comme au match aller (5-2), face à la Bosnie-Herzégovine.

► Le pari « Victoire Pays-Bas » est coté à 1,31 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 162€ (262€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Gakpo buteur » est coté à 2,30 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bosnie – Pays-Bas

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bosnie – Pays-Bas sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bosnie – Pays-Bas avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bosnie Herzégovine Pays-Bas détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les Pays-Bas s’amusent face à la Bosnie d’Edin Džeko