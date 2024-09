Les Pays-Bas s’amusent face à la Bosnie d’Edin Džeko

Pays-Bas 5-2 Bosnie-Herzégovine

Buts : Zirkzee (13e), Reijnders (45e+2), Gakpo (55e), Weghorst (88e), Simons (90e+2) // Demirović (27e), Džeko (73e)

Facteur Z.

Les Pays-Bas ont dominé la Bosnie-Herzégovine ce samedi (5-2), et Joshua Zirkzee a marqué des points. Titulaire pour la première fois chez les A, le nouvel attaquant de Manchester United, qui n’avait eu droit qu’à des miettes à l’Euro, a ouvert son compteur d’une tête un peu hasardeuse dos au but (1-0, 13e). La Bosnie a recollé grâce à Ermedin Demirović, qui a puni le mauvais placement de la charnière centrale (1-1, 27e), mais Zirkzee a remis les Oranje sur les bons rails en trouvant Tijjani Reijnders dans l’axe, lequel a ensuite profité des espaces ouverts par ses coéquipiers pour perforer et marquer du gauche (2-1, 45e+2).

Une offrande de Reijnders pour Cody Gakpo permet de creuser l’écart (3-1, 55e). Edin Džeko a rappelé qu’il ne faisait pas ses 38 ans en trompant Bart Verbruggen d’un superbe enchaînement dans le dos d’un Matthijs de Ligt clairement coupable (3-2, 73e). Wout Weghorst a toutefois évité une déconvenue en redonnant deux buts d’avance à son équipe après un ballon repoussé par Nikola Vasilj (4-2, 88e). Xavi Simons a même eu le mot de la fin après un bon relais de Donyell Malen (5-2, 90e+2).

On ne devrait pas s’ennuyer mardi soir.

