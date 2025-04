La grosse colère de Roberto de Zerbi envers ses joueurs  : « On va échouer tous ensemble »

Le bordel à Marseille, épisode 72, saison 13.

Au lendemain de la cuisante défaite face à Reims dimanche (3-1), il régnait visiblement une ambiance délétère dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. L’Équipe révèle en effet le moment de vive tension qui a eu lieu entre Roberto de Zerbi et ses joueurs à la Commanderie ce lundi en début d’après-midi. Dégoûté par l’attitude générale de ses hommes, l’Italien aurait décidé de boycotter la séance d’entraînement : « Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui. » Surpris, les joueurs auraient alors répondu qu’ils feraient de même en ne se présentant pas sur le terrain.

La situation se serait alors envenimée, Medhi Benatia s’invitant sur les lieux pour discuter durant près d’une heure avec le groupe au sujet du comportement de l’entraîneur et de la vindicte populaire réservée à l’équipe à chaque contre-performance. Les joueurs se sont finalement entraînés en fin d’après-midi avec De Zerbi, plusieurs mètres à l’écart et froid comme une lame avec l’équipe et son staff. Dans la même journée, l’ancien coach de Brighton aurait aussi piqué une crise de colère dans la cantine face aux sourires épars et l’attitude trop décontractée de certains, notamment chez Pol Lirola. « Vous voulez me faire échouer ? Alors, on va échouer tous ensemble », aurait-il asséné, toujours selon L’Équipe.

Le fameux sang chaud phocéen.

