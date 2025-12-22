OM : Attention au bug de l’an 2026 !

L’OM a parfaitement achevé son année 2025 en signant un large succès en 32es de finale face à Bourg-en-Bresse (0-6). Troisièmes de Ligue 1 et toujours en course pour la qualification en barrage de la Ligue des champions, les Marseillais devront toutefois ne pas répéter les erreurs du passé en 2026 pour ne rien regretter.

Plus de quatre mois se sont écoulés entre sa défaite inaugurale au Roazhon Park (1-0) lors de la reprise de la Ligue 1 et ce 32e de finale de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (0-6). Quatre mois où l’OM a été capable du pire, mais surtout du meilleur au moment d’attaquer la trêve hivernale. Troisième de Ligue 1, 16e en Ligue des champions et plus que jamais dans la course aux barrages, le club olympien a également su se qualifier pour le tour suivant de Coupe de France, ce dimanche, face à une formation de National logiquement dépassée. Pour autant, malgré des résultats comptables satisfaisants et en phase avec les objectifs donnés par le board olympien en début de saison, cet OM sauce Roberto De Zerbi reste perfectible.

Le Vélodrome, moteur olympien

Côté pile : le stade. « C’est toujours mieux pour nous de jouer au Vélodrome qu’à l’extérieur », confiait le coach italien avant la réception de Monaco mi-décembre. Si, longtemps, le Vélodrome a pu parfois être un frein aux succès olympiens, la dynamique s’est nettement inversée ces dernières années, au point que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers n’ont perdu qu’un seul match dans leur jardin cette saison, face à l’Atalanta en C1 (0-1), deux toutes compétitions confondues sur l’ensemble de l’année civile 2025. Si la tempête a soufflé fort après les évènements bretons, le Vélodrome est toujours parvenu à soigner les maux marseillais lors de cette première partie de saison, les victoires contre le Paris FC (5-2), Lorient (4-0) et le Paris Saint-Germain (1-0) ont toutes été obtenues à domicile, à des moments critiques.

En Ligue des champions aussi, le Vélodrome a été un game changer. Alors que les protégés de Roberto De Zerbi étaient près de perdre tout espoir de qualification pour les barrages après l’ouverture du score de Newcastle, Pierre-Emerick Aubameyang et les 66 312 spectateurs qui garnissaient les tribunes du stade ont tout renversé et relancé le suspense pour la qualification. Pour autant, c’est aussi lors de matchs au Vélodrome que Marseille a eu deux fois l’occasion de ravir la première place du classement au PSG. Que ce soit face à Angers (2-2) ou Toulouse (2-2), les Phocéens se sont fait reprendre dans le temps additionnel, de quoi rappeler que le Vél’ n’est pas encore le remède à toute pression. « À domicile, on joue avec des joueurs en plus. En déplacement aussi mais à la maison, il y a une magie différente. Les joueurs sont heureux de jouer à domicile, c’est bien pour l’entraîneur », rappelait à ce propos De Zerbi. Encore faut-il désormais en faire une forteresse totalement imprenable.

Une équipe irrégulière dans le jeu

Pour la première fois depuis l’ère Sampaoli, un entraîneur est resté sur le banc olympien pour une deuxième saison. De quoi permettre au projet marseillais d’enfin pouvoir se mettre en marche sereinement à moyen terme. Mais malgré toutes les belles déclarations et les envies de bien jouer, les matchs se sont suivis et ressemblé en ce début de saison. Avec les mêmes lacunes, visibles semaine après semaine. Un constat partagé par De Zerbi avant la réception de Monaco : « On a perdu quelques certitudes défensives, a-t-il notamment admis. Je ne suis pas sûr que ce soient des questions tactiques, ou techniques liées aux joueurs. Plutôt de l’aspect mental. Je l’ai déjà dit à Bruxelles, le but du 3-2 de Khalaili pour l’USG, à la 71e minute, cela nous a rappelé les fantômes du passé… »

Un passé présent par intermittence, mais avec lequel l’ancien tacticien de Brighton a su jongler, tout en composant aussi avec un effectif miné par les blessures au moment où les rencontres décisives s’enchaînaient. Si Facundo Medina a signé son grand retour dans le groupe olympien à l’occasion du déplacement à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré ne reporteront donc pas la tunique immaculée avant la nouvelle année. Alors que la crise sportive se faisait sentir, la fin du mercato estival était venue rebattre les cartes du côté de la Provence. Pablo Longoria a toutefois prévenu lors de sa traditionnelle conférence de presse de mi-saison : ce mercato hivernal sera moins dispendieux. Au crépuscule de cette année 2025, l’OM reste compétitif sur l’ensemble des compétitions dans lesquelles il est engagé, mais devra faire preuve de plus de régularité pour ne pas laisser les regrets et la frustration s’exprimer au mois de mai. En Ligue 1, notamment, dans un championnat où Marseille pointe à cinq points du leader, Lens, et dans une année où le PSG a déjà paumé 12 points en 16 journées contre 18 l’an dernier sur l’ensemble de la saison, cela serait bête et presque coupable de ne rien rafler de grand.

