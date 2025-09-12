Marseille dompte rapidement Lorient

Mené et en infériorité numérique dès le quart d’heure de jeu, Lorient n’a rien pu faire contre l’Olympique de Marseille. Sans forcer, les Phocéens ont retrouvé le goût de la victoire et pu célébrer quelques recrues : Benjamin Pavard a marqué pour sa première, Angel Gomes et Nayef Aguerd l’ont imité alors qu’Igor Paixão a enfin fait son apparition.

Marseille 4-0 Lorient

Buts : Greenwood (13e, SP), Pavard (20e), Gomes (33e) et Aguerd (90e+3)

Neuvième minute de jeu, au stade Vélodrome. Sans le savoir instantanément et surtout sans le vouloir directement, Darlin Yongwa vient de siffler la fin d’une rencontre qui vient à peine de commencer. Car son ceinturage en pleine surface de réparation sur Amir Murillo, mis en orbite par Geoffrey Kondogbia et en bonne position pour marquer, est instinctivement considéré comme une annihilation d’une occasion nette par l’arbitre : c’est la double peine, carton rouge (qui aurait été coloré en jaune si la faute était due à un contact avec le pied, selon les nouvelles règles) et penalty transformé par Mason Greenwood. Match terminé, trois points gagnés pour l’Olympique de Marseille (provisoirement quatrième) et troisième défaite en quatre journées de Ligue 1 pour Lorient (seizième et potentiellement lanterne rouge).

Pavard buteur, Gomes aussi

Bien sûr, d’autres événements ont lieu après cette action qui a tout chamboulé. Olivier Pantaloni recompose sa défense en faisant tout de suite entrer Arsène Kouassi à la place de Noah Cadiou, Benjamin Pavard fait le break de la tête sur un corner de Greenwood à la vingtième pour sa toute première apparition avec le club phocéen et Angel Gomes imite le champion du monde 2018 à la demi-heure passée d’une super demi-volée à la suite d’un nouveau corner mal repoussé.

Mais tout ne se passe pas parfaitement pour l’OM puisqu’Amine Gouiri, victime d’un coup de genou signé Bamo Meïté en plein visage, doit sortir et est remplacé par la recrue Matt O’Riley. Une deuxième expulsion ? Non, l’attaquant étant hors jeu. Si Joel Mvuka se fait ensuite dangereux, c’est bien Yvon Mvogo qui doit sauver les siens d’une raclée encore plus éprouvante en se montrant inspiré devant Timothy Weah.

Les premiers pas de Paixão, le premier pion d’Aguerd

Puis Greenwood se heurte également au portier, alors que Bilal Nadir gâche une belle situation en roulant tout seul sur le ballon. Vient alors le grand moment d’Igor Paixão, joueur le plus cher jamais acheté par les dirigeants marseillais et suppléant Weah. Une rencontre idéale pour fouler sa nouvelle pelouse, son équipe menant trois buts à rien et l’adversaire n’ayant visiblement pas les capacités pour réagir.

En témoigne la possession de balle des locaux, qui atteint quasiment les 75%. Cependant, ces derniers se contentent de gérer leur avance malgré une opportunité pour Greenwood qui finit au-dessus et un pion de Nayef Aguerd dans le temps additionnel. Assez logique au vu de la suite de leur programme, qui les verra se déplacer sur le terrain du Real Madrid et accueillir le Paris Saint-Germain. Évidemment, ce ne sera pas aussi simple que ce vendredi soir…

Marseille (4-3-3) : De Lange – Murillo, Pavard (Vermeeren, 78e), Aguerd, Medina (Palmieri, 60e) – Gomes, Kondogbia (Höjbjerg, 60e), Nadir – Greenwood, Gouiri (O’Riley, 44e), Weah (Paixão, 60e). Entraîneur : De Zerbi.

Lorient (5-3-2) : Mvogo – Meïté, Talbi, Faye – Mvuka (Tosin, 74e), Makengo (Avom Ebong, 62e), Abergel, Cadiou (Kouassi, 14e), Yongwa – Soumano (Bamba, 62e), Karim (Le Bris, 62e). Entraîneur : Pantaloni.

