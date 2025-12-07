Eto'o a-t-il fait la liste du Cameroun pour la CAN ?

Liverpool n’a pas le monopole des crises de nerfs.

Samel Eto’o voulait la tête de Marc Brys, il l’a eue. La CAN démarre dans deux semaines au Maroc et le Cameroun aborde le tournoi dans un contexte brûlant, sans des cadres comme André Onana, Eric Maxim Choupo-Moting ou Vincent Aboubakar. Interrogé par Afrik Foot, Marc Brys n’a pas retenu ses coups. « Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c’est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? », lâche-t-il.

« Ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C’est incroyable, mais ça ne m’étonne pas venant de quelqu’un de narcissique, qui pense qu’il est le plus beau », appuie le Belge, amer à l’égard du président de la fédération. Sous contrat jusqu’en septembre 2026, Marc Brys attend toujours une notification officielle de son renvoi. Et il ne fera aucun cadeau. « Si effectivement on me dit que je ne suis plus le sélectionneur du Cameroun, alors il faut le faire officiellement, me payer ce qu’on me doit, et aussi payer ce qui est dû aux membres de mon staff technique qui ont été renvoyés. »

L’affaire ne fait pas rire puisque le limogeage d’Antonio Conceição avait déjà coûté près de deux millions d’euros à l’État en 2022. Un proche du ministre des Sports s’est exprimé sous couvert d’anonymat auprès d’Afrik Foot pour mettre Eto’o face à ses responsabilités : « Le renvoi de Brys et de certains de ses adjoints coûterait plusieurs centaines de milliers d’euros. Eto’o n’a qu’à assumer ses décisions et payer ces indemnités, puisqu’il raconte partout que la fédération a de l’argent. C’est facile d’être généreux avec l’argent des autres. »

Samuel Eto’o-Marc Brys : un mariage impossible au Cameroun