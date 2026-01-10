Encore une polémique arbitrale à la CAN

Ce vendredi, le Maroc, pays hôte de la CAN, a mis fin au parcours du Cameroun en quarts de finale (0-2). Un résultat qui aurait pu être différent, si Dahane Beida avait décidé de siffler penalty après un accrochage entre Adam Masina et Bryan Mbeumo dans la surface des Lions de l’Atlas, à la 69e minute. C’est en tout cas ce qu’a estimé l’attaquant de Manchester United, au micro de Bein Sports.

[📺 LIVE] 🏆🌍 Le #ClubCAN "Le penalty est flagrant pour moi... mais on peut avoir des regrets au-delà de ça !" 🇨🇲 Bryan Mbeumo est à notre micro après l'élimination du Cameroun en 1/4 de finale !#CAN2025 #beINCAN2025 pic.twitter.com/ohZR90RrrG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026

« C’est très, très flagrant »

« Pendant le match, j’ai senti qu’il m’avait touché, commence le gaucher. Et on m’a remontré les images après le match : c’est très, très flagrant. Je ne sais pas quoi dire de plus, je ne sais pas si ce match se joue seulement sur ça. Malheureusement, on a un peu refusé le jeu en première mi-temps, c’est l’un des seuls regrets qu’on peut avoir ce soir. La deuxième mi-temps, pour moi, elle était maîtrisée, hormis le but qu’ils ont marqué. C’est un fait de jeu, on savait aussi à quoi s’attendre. » À noter que la CAF avait décidé, à la veille de la rencontre, de remplacer l’arbitre Amin Mohamed Omar – initialement désigné – par Dahane Beida.

Dans la même interview Mbeumo s’est aussi montré confiant pour la suite : « On a un très bon groupe, avec beaucoup de qualité, un groupe jeune. Cette expérience sur le tournoi va énormément enrichir ce groupe. Maintenant, on va être beaucoup plus attendus, et c’est ce que mérite notre nation. »

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)