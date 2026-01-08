- CAN 2025
Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun
Orh, Walid… Ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a essayé de nous faire avaler des couleuvres. Évoquant le quart de finale contre le Cameroun prévu vendredi, Walid Regragui assure que les Lions de l’Atlas ont moins à perdre que leur adversaire.
« Le Cameroun aujourd’hui, ils sont en forme. C’est leur compétition parce qu’ils ont tout à perdre, a-t-il déroulé. À l’arrivée s’ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre deux ou trois ans avant une grande compétition. […] Quatre mois après, on a une Coupe du monde, ce qui nous laisse une compétition encore à jouer. C’est pour ça qu’on sent les Camerounais motivés, ils jouent toute leur compétition sur ce match. »
Pour le Maroc, « la CAN de l’humilité »
L’ancien entraîneur du Wydad a toutefois défendu que si le Cameroun aura affaire à un « nouveau Maroc », le duel s’annonce très serré : « Pour nous, c’est la CAN de l’humilité, notre public commence à le comprendre. Si on est humbles, on aura un résultat. Mais le Maroc vaut le Cameroun et vice versa. On a un bon effectif, de supers joueurs, mais on n’est pas au-dessus des autres. Mais on a l’humilité de croire qu’on peut gagner cette Coupe d’Afrique des nations. » De son côté, David Pagou désigne quant à lui la bande d’Achraf Hakimi comme favorite pour atteindre le dernier carré.
C'est bon, c'est fini les papouilles et la langue de bois. Allez, passons au terrain.
SW