Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun

Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun

Orh, Walid…  Ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a essayé de nous faire avaler des couleuvres. Évoquant le quart de finale contre le Cameroun prévu vendredi, Walid Regragui assure que les Lions de l’Atlas ont moins à perdre que leur adversaire.

«  Le Cameroun aujourd’hui, ils sont en forme. C’est leur compétition parce qu’ils ont tout à perdre, a-t-il déroulé. À l’arrivée s’ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre deux ou trois ans avant une grande compétition. […] Quatre mois après, on a une Coupe du monde, ce qui nous laisse une compétition encore à jouer. C’est pour ça qu’on sent les Camerounais motivés, ils jouent toute leur compétition sur ce match. »

Pour le Maroc, « la CAN de l’humilité »

L’ancien entraîneur du Wydad a toutefois défendu que si le Cameroun aura affaire à un « nouveau Maroc », le duel s’annonce très serré : « Pour nous, c’est la CAN de l’humilité, notre public commence à le comprendre. Si on est humbles, on aura un résultat. Mais le Maroc vaut le Cameroun et vice versa. On a un bon effectif, de supers joueurs, mais on n’est pas au-dessus des autres. Mais on a l’humilité de croire qu’on peut gagner cette Coupe d’Afrique des nations. » De son côté, David Pagou désigne quant à lui la bande d’Achraf Hakimi comme favorite pour atteindre le dernier carré.

C’est bon, c’est fini les papouilles et la langue de bois. Allez, passons au terrain.

La CAN 2025 est-elle la plus relevée de l’histoire ?

