Pep est de plus en plus bavard, et tant mieux ! La veille de la rencontre entre Manchester City et Newcastle, Guardiola a réagi sur l’affaire Prestianni-Vinícius.

Le Catalan propose même des solutions : « J’ai dit la semaine dernière que la couleur de notre peau ne nous rendait ni meilleurs ni pires. Il y a beaucoup à faire, dans la société et pas seulement dans le football. Le racisme est partout. […] Comment résoudre le problème ? Les écoles. Payez les enseignants, pas les footballeurs. Les enseignants et les médecins doivent être les personnes les plus importantes de la société, pas les managers. »

🎙️ Pep Guardiola veut plus de moyens à l'école pour combattre le racisme#beINSPORTS pic.twitter.com/UDy8yc3Shs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 20, 2026

De plus en plus de prises de parole

Ces dernières semaines, le technicien espagnol est en forme, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Son équipe vient de remporter quatre matchs de suite, mais c’est aux micros qu’il se distingue par ses prises de position. Après avoir réagi aux sorties du président de son rival Manchester United et donné un discours sur la situation à Gaza, Pep s’attaque donc au racisme, qu’il lie à l’éducation.

Le monde du foot a décidément besoin de plus de Guardiola.

