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Sondage : Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?
SF
Il est le seul entraîneur auquel So Foot a consacré deux numéros entiers, mais il est surtout le coach qui aura passé dix ans sur le banc de Manchester City pour apporter au club mancunien une palanquée de trophées. La question se posait déjà après le Barça, à l'époque, mais elle est toujours d'actualité : Pep Guardiola est-il le plus grand technicien du 21e siècle ?
C'est une putain de bonne question !
Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?
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SF