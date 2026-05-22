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Manchester City

Sondage : Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?

SF le Vendredi 22 Mai à 12:37 Réactions

Il est le seul entraîneur auquel So Foot a consacré deux numéros entiers, mais il est surtout le coach qui aura passé dix ans sur le banc de Manchester City pour apporter au club mancunien une palanquée de trophées. La question se posait déjà après le Barça, à l'époque, mais elle est toujours d'actualité : Pep Guardiola est-il le plus grand technicien du 21e siècle ?