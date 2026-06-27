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Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group

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Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group

Le processus est en marche. Né, formé et passé professionnel du côté de l’ESTAC, Mathys Detourbet quitte Troyes pour rejoindre Manchester City après 11 ans passés au club, comme l’a annoncé le club aubois ce samedi.

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Un pur produit troyen

« Présent au club depuis l’âge de 8 ans, Mathys a franchi l’ensemble des étapes du parcours de formation troyen avant de découvrir le monde professionnel sous les couleurs de son club formateur. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison, l’international français jeunes s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs issus de l’Académie de l’ESTAC.», a annoncé l’ESTAC dans son communiqué. Champion de Ligue 2 avec le club troyen à l’issue de cette saison 2025-2026, l’ailier de 19 ans compte également trois sélections avec l’équipe de France espoirs.

Attention à ce que le prêt à Gérone n’arrive pas dans la foulée.

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LB

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