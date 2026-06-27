Un forfait de taille pour la Suède avant d’affronter les Bleus

On a rien sans Hien. Touché aux ischios jambiers lors du match nul entre la Suède et le Japon à l’occasion de la dernière journée de poule, Isak Hien n’ira pas plus loin. Obligé d’être soutenu par les médecins de la sélection à sa sortie du terrain, le colosse de l’Atalanta voit son Mondial se terminer plus tôt que prévu.

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Dans un communiqué, sa fédération confirme qu’il est « désormais clair que sa blessure l’empêchera de participer à la Coupe du monde. » Son sélectionneur, Graham Potter, n’a pas manqué d’avoir un petit mot pour son défenseur, regrettant le départ d’un « joueur clé ».

Un coup dur pour les Blågultavant de se frotter à la France en seizièmes. Ça devrait aussi vouloir dire que Victor Lindelöf va retrouver une place de défenseur central contre les Tricolores, lui qui avait débuté au milieu contre le Japon.

Au moins, il n’aura pas à se coltiner l’attaque des Bleus pendant 90 minutes.

L’adversaire des Bleus en 16es est connu