Les Suédois ont l’arbitrage en travers de la gorge

L’excuse de l’arbitrage… Pourtant corrigés (3-0) par Kylian Mbappé et sa troupe, les Suédois ont quand même trouvé quelque chose à redire. Selon eux, l’arbitrage de Danny Makkelie n’a pas été au niveau et aurait avantagé les Bleus.

Réactions virulentes des Blågult

Après la rencontre, l’ancien Lillois Gabriel Gudmundsson a directement chargé l’homme au sifflet : « C’est comme ça quand on affronte la France. Il y a beaucoup de stars, les arbitres ne sifflent peut-être pas autant. Ils auraient pu siffler bien plus souvent qu’ils ne l’ont fait. » Et c’est le même son de cloche pour l’attaquant d’Arsenal, Viktor Gyökeres : « Je crois que j’ai obtenu quelques coups francs au début, c’était bien. Puis, en deuxième mi-temps, j’ai reçu un coup de coude au visage. J’aurais probablement dû obtenir un ou deux coups francs de plus. »

Le capitaine de l’équipe, Victor Lindelöf, pousse le bouchon un peu plus loin et affirme que la France a été favorisée par M. Makkelie : « Je pense qu’ils obtiennent parfois des coups francs un peu faciles. »

Et personne pour lui rappeler son tacle de boucher-charcutier sur Olise ?