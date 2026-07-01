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Les notes des Bleus contre la Suède

Par Mathieu Rollinger
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Les notes des Bleus contre la Suède

20 minutes pour se mettre à température, et l'équipe de France a pu émietter les krisprolls suédois. Avec Olise pour mettre la confiture et Mbappé pour se goinfrer.

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Mike Maignan

ClubMikey973 c’est toi ? Vu son abnégation à ne rien laisser passer dans les dix dernières minutes, on le soupçonne d’avoir mis 3-0 pour la France sur MPP et de tout faire pour verrouiller ses 68 points du soir.

Note de la rédaction 7.5/10
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Jules Koundé

En plein cagnard, on sait qu’on ne peut pas trop lui en demander grand chose. Alors on ferme les applications inutiles et on attend qu’il se retrouve côté ombre pour retrouver du réseau. Un téléphone portable sous 31°C.

Remplacé par Malo Gusto (75e) pour le SAV.

Note de la rédaction 5/10
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Dayot Upamecano

Ça vous a peut-être échappé mais Gyökeres a bien pu faire sa célébration. Sauf que c’était pour se tenir le nez, la tronche dans le gazon, après une énième intervention autoritaire du patron.

Note de la rédaction 8.5/10
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William Saliba

Heureusement que le petit William ne s’est pas inscrit à la section athlétisme de l’AS Bondy quand il était petit parce qu’il aurait fini par rattraper Armand Duplantis pour lui choper sa perche.

Note de la rédaction 8/10
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Lucas Digne

Certains comparent sa valeur sportive à la valeur nutritive du concombre. C’est oublier que le concombre est riche en potassium et vitamine K, est utile pour le bon fonctionnement du cœur et favorise le transit. Du Lulu tout craché.

Remplacé par Théo Hernandez (78e), plus chou blanc.

Note de la rédaction 6/10
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Aurélien Tchouaméni

Si les Girondins veulent présenter à la prochaine audition de la DNCG un mec fiable qui peut boucher les trous, il est juste là.

Note de la rédaction 7/10
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Adrien Rabiot

Si Zlatan a coupé son chignon, c’est parce qu’il trouvait que Rabiot le portait mieux que lui.

Note de la rédaction 8/10
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Michael Olise

Il y a eu le presque but de Pelé contre l’Uruguay en demi-finale 1970 ; il sera désormais talonné par le retourné de l’espace d’Olise au panthéon des plus beaux ratés de la Coupe du monde.

Relayé par le peintre Rayan Cherki (85e), pour immortaliser tout ça.

Note de la rédaction 10/10
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Ousmane Dembélé

« On veut gagner tous les matchs et rester concentré  parce que ce qui arrive va être encore plus important ». O.D., 2026, bientôt sur Evene.

Suppléé par Désiré Doué (75e) parce que comme il l’a dit « ce qui arrive va être encore plus important ».

Note de la rédaction 6.5/10
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Bradley Barcola

BB n’a décidé de marquer qu’à New York ? On se donne donc rendez-vous en finale ou dans quelques saisons chez les Red Bulls de Ney York.

Note de la rédaction 8/10
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Kylian Mbappé

Il ne faut pas s’étonner que La Bataille de Gaulle fasse un immense flop au cinéma quand on sait que La Bataille du Kyks est en gratos à la téloche tous les quatre jours.

Remplacé par JP Mateta (85e), pour les fans de Toy Story.

Note de la rédaction 9/10
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Par Mathieu Rollinger

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