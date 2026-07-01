- Mondial 2026
- 16es
- France-Suède (3-0)
Les notes des Bleus contre la Suède
20 minutes pour se mettre à température, et l'équipe de France a pu émietter les krisprolls suédois. Avec Olise pour mettre la confiture et Mbappé pour se goinfrer.
Mike Maignan
ClubMikey973 c’est toi ? Vu son abnégation à ne rien laisser passer dans les dix dernières minutes, on le soupçonne d’avoir mis 3-0 pour la France sur MPP et de tout faire pour verrouiller ses 68 points du soir.
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Jules Koundé
En plein cagnard, on sait qu’on ne peut pas trop lui en demander grand chose. Alors on ferme les applications inutiles et on attend qu’il se retrouve côté ombre pour retrouver du réseau. Un téléphone portable sous 31°C.
Remplacé par Malo Gusto (75e) pour le SAV.
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Dayot Upamecano
Ça vous a peut-être échappé mais Gyökeres a bien pu faire sa célébration. Sauf que c’était pour se tenir le nez, la tronche dans le gazon, après une énième intervention autoritaire du patron.
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William Saliba
Heureusement que le petit William ne s’est pas inscrit à la section athlétisme de l’AS Bondy quand il était petit parce qu’il aurait fini par rattraper Armand Duplantis pour lui choper sa perche.
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Lucas Digne
Certains comparent sa valeur sportive à la valeur nutritive du concombre. C’est oublier que le concombre est riche en potassium et vitamine K, est utile pour le bon fonctionnement du cœur et favorise le transit. Du Lulu tout craché.
Remplacé par Théo Hernandez (78e), plus chou blanc.
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Aurélien Tchouaméni
Si les Girondins veulent présenter à la prochaine audition de la DNCG un mec fiable qui peut boucher les trous, il est juste là.
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Adrien Rabiot
Si Zlatan a coupé son chignon, c’est parce qu’il trouvait que Rabiot le portait mieux que lui.
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Michael Olise
Il y a eu le presque but de Pelé contre l’Uruguay en demi-finale 1970 ; il sera désormais talonné par le retourné de l’espace d’Olise au panthéon des plus beaux ratés de la Coupe du monde.
Relayé par le peintre Rayan Cherki (85e), pour immortaliser tout ça.
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Ousmane Dembélé
« On veut gagner tous les matchs et rester concentré parce que ce qui arrive va être encore plus important ». O.D., 2026, bientôt sur Evene.
Suppléé par Désiré Doué (75e) parce que comme il l’a dit « ce qui arrive va être encore plus important ».
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Bradley Barcola
BB n’a décidé de marquer qu’à New York ? On se donne donc rendez-vous en finale ou dans quelques saisons chez les Red Bulls de Ney York.
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Kylian Mbappé
Il ne faut pas s’étonner que La Bataille de Gaulle fasse un immense flop au cinéma quand on sait que La Bataille du Kyks est en gratos à la téloche tous les quatre jours.
Remplacé par JP Mateta (85e), pour les fans de Toy Story.
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Par Mathieu Rollinger