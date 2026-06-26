Ousmane Dembélé réagit à son triplé ... sans sourire

Et Ousmane homme du match ! Auteur d’un triplé en première mi-temps, Ousmane Dembélé a régalé sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough pour offrir la victoire à la France face à la Norvège. Pourtant, Dembouz ne s’est pas présenté avec un grand sourire au micro de M6 : « On reste concentré », a-t-il déclaré au coup de sifflet final la tête baissée.

« On veut gagner tous les matchs »

Avant de filer à la douche, le Ballon d’or a salué l’importance de cette victoire, synonyme de première place de ce groupe, avant le seizième de finale prévu mardi à 23 h : « On veut gagner tous les matchs et rester concentré parce que ce qui arrive va être encore plus important. »

Meilleur joueur du quatuor offensif contre la défense norvégienne, Ousmane Dembélé estime aussi que les attaquants de cette équipe de France, « des joueurs de qualité que ce soit sur le terrain ou même sur le banc », se comprennent mieux « grâce à la communication. »

Dembouz, envoie ton 06 !

Revivez Norvège - France (1-4)