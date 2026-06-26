Maxence Lacroix réagit à sa première titularisation en Coupe du monde

Un baptême de feu pour Lacroix. Face à la Norvège ce vendredi soir, Maxence Lacroix va connaître ses premières minutes en Coupe du monde dans la peau d’un titulaire. Aligné en défense centrale avec Dayot Upamecano, le petit nouveau de l’équipe de France a affirmé ressentir « beaucoup de fierté » avant le coup d’envoi prévu à 21 h.

« Il y a un peu de pression »

Au micro de beIN Sports, le joueur de Crystal Palace est revenu sur sa présence dans le onze de départ pour ce match disputé dans la banlieue de New York au Gilette Stadium de Foxborough. « Je suis très content de pouvoir commencer un match officiel. Il y a un peu de pression, mais je me suis préparé toute la saison pour être là dans les meilleures conditions possibles. Je vais montrer ce que j’ai dans le ventre.»

Avant de partir à l’échauffement, Maxence Lacroix a également indiqué qu’il y avait « beaucoup de qualité dans ce groupe », notamment à son poste où il a jugé que ses coéquipiers « étaient très bons » depuis le début de ce Mondial.

À lui de gagner son duel face à son coéquipier en club Jørgen Strand Larsen.

La Norvège sans ses deux stars face à la France