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La France titularise son quatuor d’attaque face à la Norvège

MBC
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La France titularise son quatuor d’attaque face à la Norvège

Snif, pas de Steve Mandanda. Pour ce dernier match de poule contre la Norvège, décisif pour la première place du groupe I, la France comptera sur ses leaders. Remplaçant d’un soir de Didier Deschamps, Guy Stéphan a titularisé le même quatuor d’attaque que face au Sénégal. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise et Kylian Mbappé tenteront de couler le drakkar norvégien.

Une première en Coupe du monde pour Lacroix

La petite surprise de ce onze de départ est la présence de Maxence Lacroix pour ses premières minutes en Coupe du monde. Le défenseur de Crystal Palace est titularisé derrière avec Jules Koundé, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Au milieu, c’est du classique : Manu Koné est aligné avec Aurélien Tchouaméni. Dans les cages, Mike Maignan disputera son troisième match d’affilée dans cette Coupe du monde

Dommage, Éric Perrot et Johannes Bø ne sont pas titulaires.

Maxence Lacroix réagit à sa première titularisation en Coupe du monde

MBC

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