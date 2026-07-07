Le tableau des quarts de finale se précise

On entre dans le vif du sujet. Après la large victoire de la Belgique contre les États-Unis (1-4), on connaît trois des quatre quarts de finale de cette Coupe du monde 2026. Les Diables rouges, qui se hissent pour la première fois depuis 2018 à ce stade de la compétition, devront se défaire vendredi de l’Espagne, vainqueure sur le fil du Portugal (1-0) pour figurer dans le dernier carré.

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Des affiches alléchantes

Le vainqueur de cette confrontation croisera le fer mardi prochain, le 14 juillet, avec l’équipe de France ou le Maroc, qui s’affrontent ce jeudi. De son côté, la Norvège devra battre l’Angleterre le 11 juillet pour continuer son épopée fantastique.

La dernière inconnue se trouve en bas du tableau. L’Argentine, championne du monde en titre, devra dominer l’Égypte ce mardi à 18 h (heure française) pour valider son ticket pour les 1/4, tandis que la Suisse aura fort à faire pour sortir la Colombie.

🇫🇷

France – Maroc: jeudi 9 juillet, 22h.

🇪🇸 Espagne – Belgique : vendredi 10 juillet, 21h.

🇳🇴 Norvège – Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : samedi 11 juillet, 23h

On se frotte déjà les mains.

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