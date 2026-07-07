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La mairie de Paris réfléchit à des fan zones

TM
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La mairie de Paris réfléchit à des fan zones

Parce qu’il n’est jamais trop tard. La ville de Paris pourrait finalement mettre en place des fan zones pour les prochains matchs de l’équipe de France, dont celui des quarts de finale face au Maroc. Au micro de RTL-Public Sénat, Emmanuel Grégoire, le maire de la capitale française, a assuré qu’il travaillait avec ses équipes sur cette éventualité. 

« Pour l’équipe de France et à partir des quarts de finale, nous travaillons avec la préfecture de police sur un dispositif augmenté d’accueil du public » , a-t-il affirmé. Un temps réticent à cette idée, notamment à cause de l’horaire de certaines rencontres, Grégoire a poursuivi en déclarant que cela ne devrait plus poser de problème, étant donné que le quart de finale face aux Lions de l’Atlas aura lieu à 22 h tandis que les potentielles demi-finale et finale se joueront à 21 h. 

Pas de grande fan zone

L’idée d’une grande fan-zone (100 000 à 150 000 personnes) a cependant été écartée, notamment en raison des fortes chaleurs, toujours selon l’édile de Paris. Parce que le budget reste le principal frein, ce dernier a rappelé que ces dispositifs sont « extrêmement coûteux », avant d’assurer qu’il voulait permettre aux Parisiens de « pouvoir communier ».

Comme ça, tous dans le canal Saint-Martin en cas de victoire finale !

Le bout du tunnel pour Tchouaméni ?

TM

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