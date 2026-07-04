Le commentaire raciste de José Luis Chilavert avant Paraguay-France

Quelques heures avant le huitième de finale de Coupe du monde entre la France et le Paraguay, José Luis Chilavert a été l’auteur d’une phrase raciste envers les Bleus. Le gardien de la sélection paraguayenne en 1998, qui avait perdu contre la France au but en or en huitième de finale (le loser !), a répondu aux propos de Christophe Dugarry. Cette semaine, l’attaquant de France 1998 avait déclaré que « le Paraguay allait prendre une rouste » ce samedi soir à Philadelphie.

Un sale type

En réponse à ce message de son ancien adversaire, Chilavert a écrit ceci sur son compte X : « Christophe, tu as raison, à la Coupe du monde de 98, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique ». Un commentaire injustifié et à injure raciale contre les nombreux joueurs de l’équipe de France originaires du continent africain. Depuis la fin de sa carrière, José Luis Chilavert a multiplié les prises de parole racistes et homophobes au point que sa sale tronche est devenue l’un des visages de l’extrême droite au Paraguay.

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Les ordures comme Chilavert, c’est à la poubelle.

Paraguay-France : chauds devant