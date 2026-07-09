Une poupée à l’effigie de Mbappé brûlée au Paraguay

Jusqu’à quand ce cirque va-t-il durer ? Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé se retrouve bombardé d’ignobles injures racistes et d’insultes par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est au tour du peuple paraguayen de s’en prendre au capitaine des Bleus.

Une célébration sans lien avec la polémique

Ces dernières heures, une vidéo virale sur laquelle on aperçoit plusieurs Paraguayens brûler un mannequin à l’effigie de Mbappé dans les rues de la capitale Asunción a fait le tour des réseaux sociaux. Si certains ont établi un lien direct entre ce geste et les propos dramatiques de la sénatrice paraguayenne, ces images auraient été filmées avant les prises de parole de la femme politique et s’inscriraient plutôt en réalité dans une tradition paraguayenne liée à la fête catholique annuelle de la San Juan Ára, selon les informations du média Ultima Hora.

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Vous ne connaissez pas cette fête locale ? On vous explique. La coutume voudrait que l’on enflamme une personnalité impopulaire et détestée dans le but d’une vengeance collective. Par le passé, les Paraguayens ont plutôt eu tendance à mettre le feu à des poupées à l’effigie d’hommes politiques corrompus. Mais visiblement cette année, le bourreau de la Albirroja se nomme Kylian Mbappé.

C’est aussi pour ça qu’Emiliano Martinez s’était emparé d’une poupée avec le visage de Mbappé ?

La sénatrice Celeste Amarilla continue de s’acharner sur Kylian Mbappé