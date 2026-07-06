En toute décontraction. Le match entre le Paraguay et la France (0-1) n’en finit plus de faire couler de l’encre. Sur son compte X, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a exprimé des propos racistes envers le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.

En cause, l’attitude du numéro 10, qui a refusé de serrer la main d’Orlando Gill à la fin du match : « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien !!! »

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« Un Camerounais colonisé »

Dans un deuxième tweet, elle réitère des propos racistes envers Kylian Mbappé : « Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot. »

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La gerbe.

Le tacle de Tony Chapron à l’arbitre de Paraguay-France