Jamal Musiala est repassé sur le billard

Repartir de zéro. Un an après sa fracture du péroné et une luxation de la cheville gauche face au PSG en quarts de finale de Coupe du monde des clubs, Jamal Musiala s’est de nouveau fait opérer quelques jours après l’élimination allemande face au Paraguay en seizièmes de finale du Mondial.

C’est le Bayern Munich qui l’a annoncé dans un communiqué ce lundi : « Cette intervention fait partie du protocole médical standard mis en place à la suite de sa grave blessure. »

Apte pour la première journée de championnat

D’après le club bavarois, Jamal Musiala « pourra effectuer sa préparation d’avant-saison selon un plan précis, ce qui lui permettra d’être de retour à temps pour le premier match officiel du FC Bayern ».

Selon Bild, l’intervention a été réalisée pour retirer une plaque de métal posée lors de sa première opération. Pour rappel, le Bayern Munich recevra Stuttgart, le vendredi 28 août, pour le match d’ouverture de la Bundesliga.

Il aura un peu de temps pour se consacrer à sa nouvelle passion.

Le Bayern officialise l’arrivée d’un international allemand