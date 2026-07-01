Le Bayern Munich engage l’un des hommes forts de ce Mondial

Spill the tea. Le Bayern Munich a annoncé ce mercredi la signature d‘Ismael Saibari jusqu’en 2031. L’international marocain se taille du PSV Eindhoven où il s’éclatait depuis 2020 pour découvrir la Bundesliga, le premier grand championnat européen de sa carrière.

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Le Bayern, un rêve de gosse

Milieu gauche, milieu offensif ou encore ailier gauche, le bonhomme affiche une polyvalence qui peut vite faire danser les défenses. Aligné au poste de numéro neuf avec le Maroc, Saibari a déjà planté trois pions pendant cette Coupe du monde.

« Enfant, on rêve de signer un contrat avec un club comme le FC Bayern – tout le monde sait que c’est l’un des plus grands clubs du monde, explique le Lion de l’Atlas. […] Le style de jeu du FC Bayern me convient, je peux y exprimer mon propre style de football, et je vais travailler dur chaque jour pour aider l’équipe. L’entraîneur Vincent Kompany a joué un rôle déterminant dans ma décision – j’ai hâte de travailler avec lui. »

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