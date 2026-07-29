Manuel Neuer pourrait prendre sa retraite

Même les derniers remparts finissent par tomber. À 40 ans, Manuel Neuer a reconnu que la saison 2026-2027 pourrait bien être la dernière de sa carrière. « Il est très probable que j’arrête », a confié le gardien et capitaine du Bayern Munich depuis le stage de préparation de son équipe à Rottach-Egern.

Une dernière danse à 40 ans

L’Allemand assure qu’il ne disputera pas chaque rencontre en se demandant s’il découvre un stade pour la dernière fois. Neuer avait même envisagé de raccrocher dès cet été : « Dans 85 % des cas, j’aurais certainement arrêté. » Les 15 % restants ? Le plaisir de jouer avec cette équipe et la possibilité de continuer à se battre pour tous les titres.

Arrivé en Bavière en 2011, le champion du monde 2014 a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027. Malgré plusieurs blessures la saison dernière, Neuer estime toujours être capable d’aider son équipe et compte profiter de cette possible dernière campagne sans transformer chaque match en tournée d’adieux.

Merci pour tout légende.

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