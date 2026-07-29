La MLS sur le point de faire sa révolution

Bye-bye le salary cap en MLS ? D’après The Athletic, la ligue américaine serait en passe d’alléger ses contraintes liées au plafond salarial des franchises.

Alors que seuls trois joueurs par équipes dits « désignés » peuvent actuellement bénéficier d’importants salaires, certains propriétaires de clubs américains verraient d’un bon œil un allégement des contraintes salariales liés aux autres éléments de l’effectif.

Ainsi, baisser le plafond salarial actuellement en place permettrait de payer plus grassement la majorité des joueurs et, évidemment, d’en attirer de plus grande renommée et de qualité. Cependant, la ligue américaine ne compterait pas se débarrasser du système des « designated players ».

Une révolution sur tous les fronts

Pour rappel, la MLS a déjà entamé sa mue avec le projet « MLS 3.0 ». Cette nouvelle version de la ligue américaine introduit notamment une inversion du calendrier actuel de la ligue et le passage à un cycle été-printemps, comme le sont actuellement les modèles européens.

La mise en place de système, prévue pour l’été 2027, permettra, entre autres, de calquer le mercato américain sur les fenêtres européennes. The Athletic affirme que certains présidents de club verraient d’un bon œil l’instauration du nouveau système salarial en même temps que ce nouveau calendrier.

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Les notes de L'Odyssée