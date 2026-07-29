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Théo Hernandez bientôt de retour en Europe ?

EM
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Théo Hernandez bientôt de retour en Europe ?

L’idylle saoudienne a (déjà) trop duré ? Une petite année après avoir quitté le Vieux Continent, Théo Hernandez pourrait faire machine arrière et revenir dans le pays qui l’a propulsé en équipe de France : l’Italie.

Selon Tuttosport, le latéral gauche d’Al-Hilal aurait proposé ses services à la Juventus ainsi qu’au Napoli, alors que son contrat court jusqu’en 2028.

Il n’avait pas fermé la porte à un retour en Europe

Avant la Coupe du monde, où il a vu sa place se faire subtiliser par Lucas Digne, Théo Hernandez avait expliqué que son départ en Arabie saoudite n’était « pas définitif », lors d’une interview à Marca.

« J’espère revenir jouer en Europe un jour. J’ai signé un contrat de trois ans en Arabie saoudite et j’en suis ravi. Après, je ne sais pas ce qui se passera, mais j’espère revenir en Europe », affirmait-il. De plus l’arrivée de Frederic Massara à la Juventus pourrait jouer un rôle important dans le deal, lui qui l’avait connu à l’AC Milan.

Et oui, il va falloir se montrer pour être dans la liste de ZZ en septembre.

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EM

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