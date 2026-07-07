La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1

Le chômage n’aura pas duré longtemps. Seulement un petit mois après son départ de l’AS Roma, Frederic Massara a été nommé directeur technique de la Juventus. Le club turinois l’a annoncé ce mardi à travers un communiqué.

Il sera chargé de « superviser la gestion et le développement de la section de football masculin ». Le PDG de la Vieille Dame, Giovanni Carnevali, s’est d’ailleurs exprimé sur l’arrivée de l’ancien directeur sportif rennais : « Nous sommes ravis d’accueillir Frederic au sein de la grande famille de la Juventus. Son expertise et sa connaissance approfondie du football constituent une véritable valeur ajoutée et complètent le professionnalisme déjà présent au sein de la structure organisationnelle du club. »

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Changement à tous les niveaux

Après le départ de son directeur général, Damien Comolli, la Juventus est en train de refaire tout son organigramme. Dans ce même communiqué, le club précise que Giorgio Chiellini accède désormais au poste de directeur des affaires du club. Il aura pour objectif de renforcer la capacité qu’a la Juventus « à s’engager, à nouer des relations et à représenter ses intérêts auprès des institutions clés, des acteurs stratégiques et des organisations sportives en Italie et dans le monde entier. »

Mission : tenir plus d’un an dans son nouveau club.

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