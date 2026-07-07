S’abonner au mag
  • Italie
  • Juventus

La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1

EM
12 Réactions
La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1

Le chômage n’aura pas duré longtemps. Seulement un petit mois après son départ de l’AS Roma, Frederic Massara a été nommé directeur technique de la Juventus. Le club turinois l’a annoncé ce mardi à travers un communiqué.

Il sera chargé de « superviser la gestion et le développement de la section de football masculin ». Le PDG de la Vieille Dame, Giovanni Carnevali, s’est d’ailleurs exprimé sur l’arrivée de l’ancien directeur sportif rennais : « Nous sommes ravis d’accueillir Frederic au sein de la grande famille de la Juventus. Son expertise et sa connaissance approfondie du football constituent une véritable valeur ajoutée et complètent le professionnalisme déjà présent au sein de la structure organisationnelle du club. »

Embed t.co

Changement à tous les niveaux

Après le départ de son directeur général, Damien Comolli, la Juventus est en train de refaire tout son organigramme. Dans ce même communiqué, le club précise que Giorgio Chiellini accède désormais au poste de directeur des affaires du club. Il aura pour objectif de renforcer la capacité qu’a la Juventus « à s’engager, à nouer des relations et à représenter ses intérêts auprès des institutions clés, des acteurs stratégiques et des organisations sportives en Italie et dans le monde entier. »

Mission : tenir plus d’un an dans son nouveau club.

Jonathan David renforce un record de la Juventus avec le Canada

EM

Commentaires

Les membres ont posté 12 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Platini : coups francs, bouclettes et petit short"

à partir de 35€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 10h
108
20

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.