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Une grave blessure pour un joueur belge, forfait pour la suite du Mondial

MJ
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Une grave blessure pour un joueur belge, forfait pour la suite du Mondial

La Belgique s’est peut-être qualifiée en éliminant les États-Unis, le monsieur orange de la Maison-Blanche et la FIFA, mais elle a perdu gros au milieu de terrain. Sorti sur blessure lors de la victoire des Diables rouges face à Team USA (4-1), Amadou Onana souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Absent 7 à 8 mois

Après un contact avec Pulisic, le Belge est resté au sol en se tenant le genou et en se tordant de douleur ce qui ne présageait rien de bon. Le joueur d’Aston Villa devrait manquer 7 à 8 mois de compétition et voit donc sa Coupe du monde s’arrêter brutalement, juste avant le quart de finale contre l’Espagne. Un énorme coup dur pour la Belgique, qui perd l’un de ses hommes forts au pire moment du tournoi.

Même quand la Belgique gagne, elle trouve encore le moyen de perdre quelque chose.

L’affaire Balogun, un boost supplémentaire pour la Belgique ?

MJ

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